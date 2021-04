Ligue des champions : Le Bayern et le PSG, les deux canonniers de la compétition

Depuis la saison 2016-2017, le Bayern Munich et le PSG ont hérité d'un statut honorifique, celui d'équipes les plus prolifiques en Ligue des champions. En moyenne, les Parisiens inscrivent 2,5 buts par match, une stat qui a grimpé en flèche depuis 2017 (année qui coïncide avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé). Les Bavarois, bien aidés par un exercice 2019-2020 absolument stratosphérique, pointent à 2,8. Les deux équipes vont se retrouver en quart de finale ce mercredi à 21h sur RMC Sport pour un remake de la finale 2020.