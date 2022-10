Ligue des champions : Le programme de la J3 avec OM-Sporting et Benfica-PSG

Deux chocs franco-portugais au programme de cette 3e journée de Champions League. Découvrez le programme complet et les classements des 8 groupes avant ce troisième acte. Vivez les rencontres de Marseille et de Paris en direct sur RMC Sport 1 mardi et mercredi à 21h.