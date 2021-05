Ligue des champions : Le Real Madrid de Zidane en demi, frayeurs garanties

Une qualification acquise grâce à un csc, un début de match chaotique contre l'Atlético, Kimmich pour semer le doute... Le Real Madrid s'est souvent fait peur dans les demi-finales dirigées par Zidane contre Manchester City, les Colchoneros et le Bayern Munich, entre 2015 et 2018. Les 3 fois, Madrid avait réussi à se qualifier pour la finale... et la remporter.