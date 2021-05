Ligue des champions : le résumé de l'exploit lyonnais à City en 2018 (avec un grand Fekir)

Après sa défaite du match au Parc (1-2), Paris n'a plus le choix. Il doit s'imposer à Manchester City - et probablement par deux buts d'écart - pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.Les Parisiens qui pourront peut-être demander la recette du succès à l'OL. En trois confrontations en trois ans, les Lyonnais n'ont jamais perdu. Et se sont même imposés deux fois. La première, c'était en 2018. Ce soir-là, les Gones avaient été portés par un très grand Nabil Fekir.