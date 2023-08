Ligue des champions : Le tirage au sort complet des groupes 2023/24

Découvrez les 8 groupes de la phase de poules de la saison 2023/24. Le PSG tombe dans un groupe relevé avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Le RC Lens affrontera Séville, Arsenal et le PSV. Le Bayern Munich est opposé à Manchester United, et Naples au Real Madrid.