Ligue des champions : Le tirage au sort des groupes avec le PSG et l'OM

Les deux clubs français engagés sont fixés sur leurs adversaires. Le PSG hérite de la Juventus, du Benfica et du Maccabi Haifa.

L'OM, qui était dans le chapeau 4, jouera contre Francfort, Tottenham et le Sporting.

Le Bayern Munich, l'inter et le Barça s'affronteront dès la phase de poules.