Ligue des champions : Les adversaires les plus probables pour les 16 qualifiés en huitièmes

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu lundi prochain, les probabilités ont livré leur verdict: les adversaires les plus probables pour le PSG et Lille sont le Real et Chelsea. Mais la réciproque n'est pas forcément vraie...