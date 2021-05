Ligue des champions : Les chapeaux de la saison 2021/22 se dessinent

Six équipes (sur huit) du chapeau 1 sont connues, et autant dans le chapeau 2. Champion de Ligue 1, le Losc sera tête de série, aux côtés du Bayern Munich et Manchester City. Son dauphin le PSG est dans un chapeau très relevé avec le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, Liverpool...