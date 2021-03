Ligue des champions / Ligue Europa : Le programme des 16, 17 et 18 mars sur RMC Sport

Suite et fin des huitièmes de finale retour de Ligue des champions, avec, en scène, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et le choc Chelsea - Atlético. Place aussi aux huitièmes retour de Ligue Europa avec Arsenal, Tottenham, Villarreal, et l'affiche Manchester United - AC Milan.