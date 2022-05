Ligue des champions : On connait les 2 premiers chapeaux de la saison 2022/23

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, le Real Madrid occupe le chapeau 1 et permet à l'Ajax de s'y glisser aussi aux côtés du PSG, de Manchester City ou encore du Bayern Munich. Finaliste malheureux, Liverpool sera dans le 2e chapeau et évitera le Barça, la Juventus et l'Atlético.