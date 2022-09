Ligue des champions : "On veut être compétitifs", Longoria fixe les ambitions de l'OM dans un groupe "ouvert"

Tottenham, Sporting et Eintracht Francfort. Bien évidemment, même dans ce groupe ouvert, l'OM semble moins bien armée que deux équipes pour se qualifier en 8e : Tottenham et Francfort, le Sporting étant sans doute la plus proche de la formation phocéenne. Le président olympien compte bien jouer sa carte à fond dans cette poule D.