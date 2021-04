Ligue des champions : pourquoi ce Real moins impressionnant reste "épatant" selon Hermel

Solide et pas si menacé que cela à Liverpool ce mercredi (0-0), le Real Madrid rallie les demi-finales de la Ligue des champions. Une habitude pour la Casa Blanca. Mais cette année reste particulière selon Fred Hermel. Ce Real n'est pas le mieux armé de son histoire et il arrive quand même à performer en Coupe d'Europe et en Liga.