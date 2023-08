Ligue des champions : pourquoi Séville est-il "un très bon tirage pour Lens" ?

Lens connait son destin européen : les Sang et Or ont hérité d'Arsenal, Séville et du PSV Eindhoven. Un groupe assez ouvert si l'on excepte des Gunners logiquement favoris de cette poule. L'équipe andalouse même vainqueur en titre de la Ligue Europa est en difficulté ces derniers mois. Et pourrait être encore fragilisé par la fin du mercato. Etat des lieux avec Fred Hermel.