Ligue des champions : PSG - Real, affiche la plus disputée des huitièmes cette saison

Paris et le Real Madrid se sont déjà affrontés à 10 reprises dans leur histoire. Aucune des affiches des huitièmes de 2021/22 n'a plus été joué. Benfica et l'Ajax ont déjà joué 7 confrontations, toutes dans la plus prestigieuse des compétitions. Villarreal - Juventus est la seule affiche inédite. Lille retrouve Chelsea qui a remporté les 2 duels, c'était il y a 2 ans.