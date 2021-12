Ligue des champions: Real, Atlético, AC Milan… le multiplex en direct RMA 21:00 07/12/2021 INT

Sixième et dernière journée de Ligue des champions ce mardi, à suivre en direct commenté sur le site de RMC Sport. Le groupe B sera particulièrement intéressant à suivre avec une lutte à trois pour la deuxième place qualificative entre Porto, l’Atlético de Madrid et l’AC Milan. A vivre aussi l’affiche entre le Real Madrid et l’Inter Milan.