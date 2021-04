Ligue des champions : Real-Liverpool, Bayern-PSG... les quarts aller passés au crible

Début ce mardi soir sur RMC SPORT à 21h des quarts de finale aller de la Ligue des Champions avec Real-Liverpool et Manchester City-Dortmund, suivis mercredi à 21h par Bayern-PSG et Porto-Chelsea. Après un week-end de championnat plus ou moins heureux pour les 8 équipes, Paris et ses concurrents se plongent dans les joutes continentales. Etat des lieux.