Ajax-Benfica en direct: Haller titulaire pour le choc d'outsiders

Tout est à refaire

Bienvenue dans notre live commenté pour suivre en direct le 8e de finale retour de Ligue des champions entre l'Ajax et Benfica. Deux formations qui ne sont pas parvenues à se départager lors du match aller au Portugal (2-2) et qui devront le faire ce soir, avec la suppression du but à l'extérieur, pour éviter une prolongation. Coup d'envoi à 21h.