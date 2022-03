Juventus-Villarreal en direct: Aurier, Lo Celso et Capoue titulaires, la Juve avec Vlahovic

Et voici la compo de Villarreal !

Rulli - Aurier, Albiol (c), Torres, Estupinan - Capoue, Parejo - Pino, Lo Celso, Trigueros - Danjuma

Cette compo de Villarreal sent bon la Ligue 1 avec les titularisations de Aurier, Lo Celso et Capoue. Coquelin, Dia et Mandi sont eux sur le banc.

La pépite Yeremi Pino est sur le terrain ce soir, tout comme l'autre talent de cette équipe, Danjuma.