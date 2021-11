Ligue des champions : Un cran trop haut pour le FC Séville ? (After Europe)

Le club andalou détient le record du nombre d'Europa Leagues remportées (6). Mais en Ligue des champions, le FC Séville n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale, en 1598 et 2018. Les Espagnols ont ateint les huitièmes de finale lors de leurs deux dernières participations (2008 et 2010), mais peinent à se montrer capables d'atteindre le dernier carré. Débat dans le podcast After Europe, avec Fabrice, administrateur du compte sevillan de fans en France.