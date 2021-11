Lille 1-0 Salzbourg : Le post comm du but du Losc avec Stéphane Guy et Eric Roy

Le Losc s'est imposé 1-0 lors de la 5e journée de Ligue des champions face à Salzbourg, et en a profité pour ravir la tête du groupe à son adversaire du soir. Revivez le but de Jonathan David en double fenêtre avec l'action sur le terrain et le post comm RMC Sport.