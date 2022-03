Lille - Chelsea : Abramovitch, déplacements plus compliqués... malgré les difficultés du club, Tuchel ne s'apitoie pas

Chelsea se rend à Lille ce mercredi. Et depuis le match aller remporté assez facilement par les Blues (2-0), le contexte autour du club a singulièrement changé. La guerre en Ukraine occupe la une de l'actualité. Roman Abramovitch veut vendre le club. Mais ce dernier se heurte à de nombreuses difficultés imposées par le gouvernement britannique. Une logistique plus lourde, plus contraignante avec un budget très limité. Mais Thomas Tuchel ne veut pas s'en servir comme excuse(s). Le manager allemand fait front et vit avec.