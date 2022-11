Liverpool : "Ils peuvent aller en finale de Ligue des champions", Klopp s'enflamme pour Naples

Très belle affiche ce mardi soir à Anfield entre Liverpool et Naples. Les deux équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale se disputent la première place. Avec un énorme avantage pour les Italiens vainqueurs à l'aller 4-1. Et qui peuvent se contenter d'un match nul. Les Napolitains ont impressionné l'Europe depuis le début de la saison. Klopp n'est pas non plus insensible aux charmes de la formation de Spalletti. Même s'il ne voit pas que des similitudes avec son équipe...