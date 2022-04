Liverpool : Klopp raconte l'appel qui a "changé (sa) vie" en 2015

En conférence de presse, Jürgen Klopp a évoqué l'appel de son agent, en 2015, qui lui a annoncé l'intérêt des Reds. En compagnie de ses fils, le manager allemand n'a pas hésité longtemps avant d'accepter, même s'il souhaitait rester encore un peu éloigné des terrains. Il rejoindra finalement la Premier League en octobre 2015. Six ans et demi plus tard, Jürgen Klopp a remporté le championnat anglais et la Ligue des champions.