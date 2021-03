Liverpool - Leipzig : Klopp aurait préféré jouer sur un match simple

Comme à l'aller, le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et Leipzig mercredi se disputera à Budapest, en raison des protocoles sanitaires liés au coronavirus. Et même s’il n’est pas contre cette solution, pour sauver la compétition, Jürgen Klopp estime qu’il aurait peut-être été finalement plus facile de jouer ce huitième de finale sur un match simple, sans phase retour.