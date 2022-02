Liverpool : "Salah et Mané sont des forces de la nature" loue Klopp

Le manager des Reds a encensé ses deux buteurs, très affûtés dès leur retour de la Coupe d'Afrique des Nations, et la finale à laquelle ils ont tous deux pris part, avec l'Egypte et le Sénégal. Jürgen Klopp a également salué le talent et l'attitude de la recrue hivernale, Luis Diaz, en provenance du FC Porto.