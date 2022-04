Liverpool - Villarreal : "L’effet de surprise s’estompe au fil des tours" souligne Emery

Présent en conférence de presse avant la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, Unai Emery est revenu sur le possible effet de surprise que dégage le club espagnol. Le coach hispanique ne compte pas là-dessus pour poser problème aux Reds, estimant que l’équipe anglaise sera suffisamment sur ses gardes et respectable pour ne pas tomber dans le panneau.