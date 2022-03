LOSC-Chelsea : La masterclass de Kanté, homme du match du huitième de finale aller

Ce mercredi 16 mars, le LOSC de Jonathan David joue sa survie en Champions League devant le champion d'Europe Chelsea. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 dès 19h30 en direct du Stade Pierre-Mauroy. Lors du huitième de finale aller remporté 2-0 par les Blues, N'Golo Kanté, de par son abbatage défensif et offensif (une passe décisive pour Pulisic sur le deuxième but), avait été élu homme du match, comme lors des demi-finales et de la finale 2021. Revivez son match.