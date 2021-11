LOSC : des retours pour Salzbourg mais un stade qui ne devrait pas faire le plein

Ce mardi, Lille peut faire un énorme coup. Prendre la première place de son groupe G avec certitude, assurer a minima une présence en Ligue Europa. Et surtout jouer la qualification pour les 8e de finale de C1 lors du dernier match à Wolfsbourg. Il faudra pour cela battre les Autrichiens de Salzbourg. Le match aller avait été compliqué. Mais le LOSC pourra compter sur quelques retours malgré les suspensions d'André et Ikoné. Et même si le Stade Pierre Mauroy ne devrait (encore?) pas faire le plein.