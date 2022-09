Maccabi Haifa 1-3 PSG : Le post'comm d'une victoire renversante

Messi, Mbappé et Neymar, tous trois buteurs, ont assuré la victoire au PSG lors de la 2e journée de poules de Ligue des champions. Mais Paris s'était compliqué la tâche en encaissant le premier but... Revivez les commentaires de Jérôme Sillon et Emmanuel Petit, diffusés sur RMC Sport 1.