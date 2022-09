Maccabi Haifa - PSG : deux nouveaux records pour Leo Messi et Kylian Mbappé

Le PSG s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Maccabi Haifa mercredi soir en Ligue des Champions. Les hommes de Christophe Galtier, longtemps contrariés s'en sont remis à Mbappé, Neymar et Messi, qui ont chacun marqué une fois. L'Argentin et le Français se sont d'ailleurs offerts un record chacun grâce à leurs réalisations. Paris est leader de son groupe à égalité avec Benfica, la Juventus et le Maccabi comptent tous les deux 0 point.