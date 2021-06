Malgré sa domination, l’Ajax reste sous la menace du Dynamo Kiev (3-1)

Une nette domination et une victoire 3-1, l’Ajax a fait le boulot à la Johan Cruyff Arena, ce mardi, face au Dynamo Kiev. Mais les Néerlandais ont donc encaissé un but à domicile, en plus d’avoir touché la barre puis le poteau. Résultat, ils sont en ballotage favorable avant le match retour (mardi 28 août en direct et en exclusivité sur RMC Sport) mais une défaite 2-0 en Ukraine les priverait de la Ligue des champions.