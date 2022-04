Manchester City 4-3 Real Madrid : Les buts décortiqués par Bettoni et Djourou (Champions Zone)

Des erreurs défensives et des buts magnifiques pour un match de légende. L'émission Champions Zone sur RMC Sport revient sur la magnifique demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (4-3). Johan Djourou et David Bettoni décortiquent, images à l'appui, les 7 buts de cette rencontre. Diffusé le 26 avril dans Champions Zone sur RMC Sport 1.