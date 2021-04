Manchester City : Guardiola s'agace sur sa disette en Ligue des champions

Pep Guardiola n'a plus remporté la Ligue des champions depuis 10 ans, et son sacre avec le Barcelone. Trois fois stoppé en demi-finales avec le Bayern Munich, et incapable d'atteindre le dernier carré en quatre saisons avec les Cityzens, Pep Guardiola a défendu son bilan en conférence de presse.