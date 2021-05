Manchester City - PSG : Poteaux, transversales... pour en finir avec la poisse de Neymar en phase finale

Battu 2-1 à l'aller, le PSG se déplace à Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions (à 21H sur RMC SPORT 1). Pour se qualifier pour sa deuxième finale européenne consécutive, le club de la capitale devra compter sur l'efficacité retrouvée de Neymar. La star brésilienne n'a plus marqué en phase finale de C1 depuis un peu plus d'un an (le 11 mars 2020) lors des Huitièmes retour contre Dortmund.