Manchester City - Real Madrid : "Il faudra être compact", la défense sera la clé pour Ancelotti

Pas favori contre le Paris SG et Chelsea, le Real Madrid est tout de même parvenu à se hisser bon an mal an en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. Pas un exploit - puisque l'on parle d'un cador dans cette compétition - mais une sacrée performance soulignée par Carlo Ancelotti. Face aux Cityzens, le coach italien détermine la clé du match : l'aspect défensif. Pour répondre à la possession mancunienne.