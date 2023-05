Manchester City - Real Madrid : Militão trompe Courtois, ça fait 3 pour City !

Après une faute de Camavinga, City hérite d'un beau coup-franc et De Bruyne ne manque pas la cible. Le Belge vise la tête d'Akanji qui effleure ce ballon mais c'est Militão qui la pousse au fond de ses propres filets. Sans doute le coup de grâce pour City qui se rapproche de plus en plus d'une finale contre l'Inter Milan.