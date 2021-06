Manchester City sans 6 contre Chelsea : "Guardiola a eu peur de Kanté et Jorginho" analyse Leplat

Le choix a étonné tout le monde en avant-match et on ne peut pas dire qu'il ait été payant. Pep Guardiola a choisi de jouer sans véritable numéro 6 de métier lors de la finale de la Ligue des champions perdue face à Chelsea (1-0). Le seul but de la partie inscrit par Havertz est peut-être le symbole le plus éclatant de cette option perdante. Mais selon Thibaud Leplat, Guardiola a tout simplement voulu prendre des risques et être fidèle à son ADN. Et il craignait aussi le double pivot Kanté-Jorginho.