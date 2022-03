Manchester United 0-1 Atlético (Q) : La communion extraordinaire des Colchoneros avec leurs supporters

L'Atlético de Madrid a battu Mancheter United (1-0) ce mardi à Old Trafford sur un but de Renan Lodi. Après le nul du match aller (1-1), les Madrilènes se qualifient donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions et éliminent des Mancuniens trop limités. Après le coup de sifflet final, les Colchoneros ont été salué leurs supporters et les remercier pour leur soutien indéfectible.