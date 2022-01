Mercato : "On m'envoie un peu partout", Kamara reste focus sur "l'objectif Ligue des champions" avec l'OM

Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain et qu'un accord de prolongation n'est pas encore à l'ordre du jour avec l'OM, Boubacar Kamara veut reste concentré sur l'essentiel. Aller chercher la Ligue des champions avec son club formateur. Et parti s'il faut dès cet hiver. Le milieu de terrain estime que "tout est possible" même dans ce mercato d'hiver.