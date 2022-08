Monaco 1-1 PSV : van Nistelrooy satisfait "de ramener le nul" après une seconde période "difficile"

Monaco et le PSV Eindhoven se sont quittés sur un match nul (1-1) pour le compte du match du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Même si la règle du but à l'extérieur n'est plus en vigueur, le coach néerlandais Ruud van Nistelrooy se satisfait du résultat ramené de Principauté. Son équipe a beaucoup souffert en deuxième période même si elle avait fait le plus dur en ouvrant la marque. Il faudra terminer le travail mercredi prochain au Philips Stadium.