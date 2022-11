OM - Tottenham : vue d'Angleterre, la mauvaise passe de Nuno Tavares n'est pas surprenante

Son début de saison était très prometteur. Actif sur son côté gauche, buteur et remuant, Nuno Tavares avait impressionné les observateurs et supporters au mois d'août. Malgré des prestations moins abouties quand le niveau s'élève - notamment en Ligue des champions - le Portugais continuait à maintenir le cap en Ligue 1. Mais depuis un gros mois, le joueur prêté par Arsenal est la cible des critiques. Ses largesses défensives dans une période où l'OM cale en Ligue 1 (3 défaites et un nul sur les quatre derniers matches) n'aident pas non plus... Vue d'Angleterre, sa mauvaise période n'est pas une surprise. Le latéral est un jeune joueur qui a besoin de temps. Et ni Arteta chez les Gunners, ni Tudor avec l'OM n'en ont vraiment eu pour lui !