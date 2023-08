Panathinaïkos 1-0 OM : "Nous n'avons pas d'excuse" assume Pau Lopez

Battus par le Panathinaïkos, l'Olympique de Marseille devra faire beaucoup plus au match retour pour s'offrir un dernier tour de barrages de Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino ont été dominé, et ça bien avant l'expulsion de Kondogbia à la 65ème qui permet aux Grecs de trouver la faille et venir au Vélodrome avec un avantage 1-0.