Panathinaïkos - OM : premier match officiel et faux pas interdit pour les Marseillais

Comme entrée en matière pour débuter une saison, on a connu plus tranquille. L'OM se déplacera ce mercredi sur la pelouse du Panathinaïkos pour le match du 3e tour de qualification en Ligue des champions. Un rendez-vous à bien négocier pour faire un pas de plus vers la phase de poules de la C1. L'union sacrée sera de mise d'autant que les hommes de Marcelino seront seuls face au très chaud public grec.