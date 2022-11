Le PSG pour être 1er, la Juve au bord du gouffre... les enjeux de la J6 dans les groupes E, F, G et H

Alors que les groupes A, B, C et D ont livré leur verdict ce mardi, place aux quatre derniers groupes de la compétition. Déjà qualifiés pour les 8e de finale, Paris et Benfica se livreront un combat à distance pour être premier. La Juve face aux Parisiens, tentera d'éviter l'humiliation. Tous les enjeux des groupes en piste ce mercredi.