PSG 1-0 Real Madrid : deux actions qui symbolisent le match solide de Nuno Mendes

Évidemment le PSG a fait un gros match face au Real Madrid et il y a énormément de satisfactions individuelles à commencer par Kylian Mbappé, seul buteur de la partie. Mais son compère du flanc gauche a aussi été énorme. Nuno Mendes prend de plus en plus de place au sein du club parisien. Pour sa deuxième saison en pro, le Portugais s'est sans doute offert son match référence en Ligue des champions. En mettant notamment sur les fesses Eder Militao.