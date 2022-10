PSG 1-1 Benfica : Malgré les rumeurs, Mbappé a plutôt répondu aux attentes

Le feuilleton Kylian Mbappé a redémarré très fort mardi. Quelques mois après sa prolongation en grandes pompes au PSG, l’attaquant envisage désormais de quitter le club au plus vite en raison de promesses non tenues. Malgré les rumeurs, l’attaquant parisien n’a pas semblé être trop affecté et a marqué le seul but du club de la capitale face au Benfica ce mardi en Ligue des champions (1-1). Retour sur la performance du joueur de 23 ans.