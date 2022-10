PSG 7-2 Maccabi Haifa : La connexion Mbappé-Neymar retrouvée

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont éclaboussé la rencontre de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa de toute leur classe ce mardi soir (7-2). Avec des buts tous plus beaux les uns que les autres et des mouvements collectifs inspirés, le trio de stars a réalisé une performance de haut-vol.