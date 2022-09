PSG : Barça, Man City, Bayern... Mbappé analyse ses buts les plus mémorables en Champions League

Le PSG aborde une campagne de Champions League 2022-2023 avec un nouveau look, un nouveau coach et un nouveau milieu de terrain pour accompagner l'indéboulonnable Marco Verratti. La star Kylian Mbappé, qui a prolongé au PSG contre toute attente, est revenue en marge du début de la saison européenne sur 4 de ses buts marquants dans la plus prestigieuse compétition de club.