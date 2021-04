PSG - Bayern : la dernière défaite bavaroise à l'extérieur en C1, un excellent souvenir pour Paris (moins pour Ancelotti)

Ce mardi à 21h au Parc des Princes, Paris est peut-être aux portes d'un exploit majuscule. Sortir le Bayern, champion d'Europe en titre et véritable terreur européenne depuis plusieurs mois. Et plus particulièrement à l'extérieur. Munich y est invaincu depuis presque quatre ans dans cette compétition (14 victoires, trois nuls). Sauf que le dernier revers est un excellent souvenir pour les Parisiens.