PSG - Bayern : Les 10 dernières minutes irrespirables du quart retour avec les commentaires RMC (audio)

Le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, en éliminant le tenant du titre, le Bayern Munich. Une qualification qui tenait à un but, et la fin de quart de finale retour a été très tendue au Parc des Princes. Revivez la fin de la rencontre avec les commentaires d'Arnaud Valadon et Loïc Tanzi.